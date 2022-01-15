Кубок мира. Эстафета. Халили, Серохвостов, Логинов и Цветков выступят за Россию

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15 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет мужская эстафета. В составе сборной России выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Дата проведения
15 января, 16.30
Онлайн гонки

Этап 6, Рупольдинг, Германия. Эстафета

Россия (№3): Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Максим Цветков.

Норвегия (№1): Александр Андерсен, Сверре Дален Аспенес, Йоханнес Дале, Эрленд Овренг Бьонтегорд.

Франция (№2): Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе.

Германия (№4): Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат.

Швеция (№5): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Украина (№6): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко.

Австрия (№17): Давид Коматц, Симон Эдер, Патрик Якоб, Харальд Леммерер.

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