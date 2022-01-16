В игрока «Севильи» Жордана с трибуны бросили палку. Матч с «Бетисом» прерван, команды покинули поле

«Бетис» принимает «Севилью» (1:1, первый тайм) в 1/8 финала Кубка Испании.
На 39-й минуте хозяевам удалось сравнять счет в матче после точного удара хавбека Набиля Фекира. Пока «Бетис» праздновал, в голову полузащитнику «Севильи» Жоану Жордану с трибуны прилетела пластиковая палка.
Главный судья Рикардо Бенгоэчеа принял решение прервать матч и спустя некоторое время велел командам покинуть поле.
Жордан был осмотрен врачами и уведен в подтрибунное помещение.
К настоящему моменту матч по-прежнему не возобновился.
Изображение: кадр из трансляции DirecTV Sports