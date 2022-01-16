В игрока «Севильи» Жордана с трибуны бросили палку. Матч с «Бетисом» прерван, команды покинули поле

принимает «Севилью» (1:1, первый тайм) в 1/8 финала Кубка Испании.

На 39-й минуте хозяевам удалось сравнять счет в матче после точного удара хавбека Набиля Фекира. Пока «Бетис» праздновал, в голову полузащитнику «Севильи» с трибуны прилетела пластиковая палка.

Главный судья принял решение прервать матч и спустя некоторое время велел командам покинуть поле.

Жордан был осмотрен врачами и уведен в подтрибунное помещение.

К настоящему моменту матч по-прежнему не возобновился.

Изображение: кадр из трансляции DirecTV Sports