Анчелотти после «Барсы»: «Реал» забивает больше всех, а они говорят, что мы играем на контратаках»

Главный трнер «Реала» после победы над «Барселоной» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании высказался о стиле, в котором играл в этом матче.

«Я уважаю все грани футбола. Если кто-то думает, что владение мячом – это единственный способ победить, то прекрасно. Я уважаю то, как «Кадис» играл против нас, потому что это доставило нам трудности.

Идеальной системы не существует. Если мы играем на контратаках, то не выиграем все матчи подряд. Если мы постоянно владеем мячом, то тоже не будем побеждать постоянно.

Если мы один раз сыграли в оборонительной манере, то это не означает, что мы такая команда. «Реал» забивает больше всех, а они говорят, что мы играем на контратаках. Меня это не волнует, ведь играть на контратаках нелегко.

Мы не делаем забросы, а выходим в атаку через 4-5 коротких пасов. Во время атаки в штрафную соперника приходят шесть игроков. Играть в таком стиле нелегко.

Раз они говорят, что мы играем на контратаках, то я польщен», – сказал Анчелотти.

Завтра «Реал» сыграет против «Атлетика» в финале Суперкубка Испании. Матч начнется в 21:30 по московскому времени.