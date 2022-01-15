Миранчук уйдет в «Дженоа» в аренду за 2,5 млн евро с правом выкупа за 8 млн. Медосмотр – 17-го

Теги Аталанта серия А Италия возможные трансферы Дженоа Алексей Миранчук Футбол

Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты».

Журналист Николо Скира утверждает, что хавбек оставшуюся часть сезона проведет в «Дженоа» на правах аренды. Генуэзцы заплатят за переход 2,5 миллиона евро и будут иметь возможность выкупить футболиста за 8 млн евро.

По сведениям Calciomercato, 17 января россиянин пройдет медицинское обследование в рамках трансфера в новый клуб.

В текущем сезоне Миранчук провел 11 матчей в Серии А и забил 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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