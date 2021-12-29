Путин забил 7 голов в товарищеском матче, Лукашенко – 2

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче.

Они играли за команду белых, которая победила команду красных со счетом 18:7.

Счет на 3-й минуте игры открыл Путин, второй гол в ворота соперника забил Лукашенко.

Всего президент России забросил 7 шайб, глава Беларуси – 2.

В матче также приняли участие депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, менеджер сборной России Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги .

Сын президента Беларуси Николай Лукашенко забил 4 гола.