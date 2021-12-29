Джокович, Рублев и Карацев снялись с ATP Cup

Первая ракетка мира Новак Джокович официально снялся с ATP Cup.
Еще на прошлой неделе сербские медиа сообщили, что Джокович пропустит турнир, но позже Tennis Australia это опровергла.
Первым номером сборной Сербии теперь станет 33-я ракетка мира Душан Лайович.
Кроме того, с турнира снялись три россиянина: Андрей Рублев (у него коронавирус), Аслан Карацев и Евгений Донской. В команду вошел Евгений Карловский.
Таким образом, за Россию сыграют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Карловский, а капитаном назначен тренер Медведева Жиль Сервара.
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