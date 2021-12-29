Джокович, Рублев и Карацев снялись с ATP Cup

Первая ракетка мира официально снялся с ATP Cup.

Еще на прошлой неделе сербские медиа сообщили, что Джокович пропустит турнир, но позже Tennis Australia это опровергла.

Первым номером сборной Сербии теперь станет 33-я ракетка мира Душан Лайович.

Кроме того, с турнира снялись три россиянина: (у него коронавирус), и . В команду вошел Евгений Карловский.

Таким образом, за Россию сыграют Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Карловский, а капитаном назначен тренер Медведева Жиль Сервара.

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