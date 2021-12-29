Состояние президента СКА Тимченко выросло на 4,35 млрд долларов с начала года, владельца «Спартака» Федуна – на 3,41 млрд (Forbes)

Состояние российских миллиардеров выросло на 101,39 миллиарда долларов с начала года по данным рейтинга Forbes.

70 из 104 российских участников глобального рейтинга богатейших людей планеты увеличили свои состояния.

На вершине списка оказались создатель Telegram Павел Дуров (стоимость активов – 17,24 млрд, прирост за год составил 13,81 млрд) и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (13,02 млрд, +11,92 млрд)

5 российских миллиардеров из топ-10 связаны со спортом.

1 (4 – в общем списке). Алексей Мордашов – владелец 76% акций , учредителя одноименного хоккейного клуба – 29,52 млрд, +6,83 млрд с начала года.

2 (5). – президент , генерального спонсора «Спартака») – 26,16 млрд, +6,44 млрд.

3 (7). Геннадий Тимченко – президент , член совета директоров «Новатэка» и «Сибура», председатель совета директоров КХЛ – 24,72 млрд, +4,35 млрд.

4 (8). Леонид Михельсон – глава попечительского совета , председатель правления «Новатэка» – 27,66 млрд, +4,21 млрд.

5 (10). – председатель совета директоров , вице-президент «Лукойла» – 11,67 млрд, +3,41 млрд.