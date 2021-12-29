Мещанинов о жизни в России и Чехии: «У них разрушенная пятиэтажка выглядит лучше нашей новостройки. Даже в Питере много тех, кто за чертой бедности»

Защитник «Балтики» в интервью Sports.ru сравнил уровень жизни в России и Чехии.

В Чехии Мещанинов выступал за и .

– Уровень жизни в России и Чехии сильно отличается?

– Намного. Если берем провинциальные города, то еще сильнее. Взять город, где я играл в аренде, – Зноймо. Небольшой городок, но я не знаю, где в России так же красиво. Плюс в каждом городе там идеальные дороги, нет сумасшедших новостроек, кучи людей, все как-то равномерно.

У них разрушенная пятиэтажка выглядит лучше, чем наша новостройка. Эстетика абсолютно во всем. Если сыпется здание, его сразу подлатают. Нет такого, что просто завесят зеленой фигней, типа реконструкция на 20 лет.

Я был в шоке, когда увидел, как люди приходят с улицы и залезают на кровать в кроссовках. Причем в каждой семье так. Как-то все просто, они не задумываются над этим. В том и есть кайф – ты не думаешь, что плохо, а что хорошо. Они сами решают, что для них плохо, а что – хорошо.

Их не ругают родители, как наши мамочки, которые подзатыльник хренакнут на улице. У нас ребенок вступает в лужу – сразу ор. Там это считается за кайф. Свобода в этом и проявляется – что все спокойные.

Или налоги: в России платишь 13% налога с зарплаты – и все. У них платишь еще и страховку – шесть тысяч рублей в месяц. Но если потом идешь в аптеку или больницу, то ни за что не надо платить. Просто показываешь страховой полис – и тебя лечит государство.

Например, операцию на кресты мне оплачивало государство. Причем делал ее клубный доктор, который параллельно работает в клинике. Он и плечо зашивал, когда я порвал. Как-то я приехал в академию «Зенита», там осматривал доктор и сказал, что очень качественно стоит все: «Кресты держат».

В больницу приходил раз в месяц на осмотр, они давали список лекарств. В аптеке их выдавали бесплатно.

– Тебе возразят, что в России тоже есть бесплатная медицина.

– Но качество другое. В Чехии – суперкачество. Достаточно сравнить наши городские больницы и больницы в Чехии – там все сильно отличается.

В нашей дверь на крючок повесил – и она закрылась. Там – европейский ремонт, чисто, убрано. Нет такого, что с потолка капает, стоит ведро, рядом лежит тряпочка, чтобы не протекало. Все до идеала доведено.

В Чехии можно даже посмотреть, на что идут твои налоги. Просто приходишь в клубную бухгалтерию и спрашиваешь, куда отдаешь свои деньги. Тебе дают распечатку.

– От чего зависят хорошие дороги и дома, которые не разрушаются?

– От правительства. Я стал много летать по России, вижу, как живут люди. Но даже в Питере много тех, кто находится за чертой бедности, тех, у кого нет теплого туалета в доме, отопления и уверенности, что завтра будет еда.

Понятно, что масштабы Чехии и России сравнивать сложно, но кто мешает это исправить? Сколько у нас прожиточный минимум?

– 11 тысяч рублей.

– На 11 тысяч, наверное, и нет уверенности. Ты спросишь, как это исправить, но я не знаю. Я играю в футбол, а есть люди, которые учились и должны думать об этом. Или все к чертям пойдет, – сказал Мещанинов.

«В России даже если посрешь не так, на тебя смотрят иначе. Этот менталитет меня пугает». Футболист, который очень не хочет быть паспортистом