Алана Мамаева: «Только в нашей стране футболист может купить кольцо за 12 млн и судиться за алименты»

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Алана Мамаева, бывшая жена хавбека «Химок» Павла Мамаева, высказалась об экс-супруге.

Новая подруга Павла, Надежда Санько, ранее выложила в соцсетях видео, где хвастается новым помолвочным кольцом за 12 миллионов рублей. 

«Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда...

Что я еще могу сказать в этой ситуации? Грустно все это. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо Graff за 12 миллионов рублей и судиться за алименты.

И для справки. Истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Еще он наложил арест на мои машины», – написала Алана в сторис инстаграма. 

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