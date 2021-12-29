«Матч ТВ» заменил в программе прямые трансляции баскетбольной Евролиги и Кубка мира по скелетону фильмами «Холоп» и «Полицейский с Рублевки»

Телеканал изменил сетку телевизионного вещания на 30 и 31 декабря.

30 декабря в программе значилась трансляция матча баскетбольной Сербия – Россия (начало – 21.00 по московскому времени).

Вместо игры будет показан художественный фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (начало – 19.20 по Москве) и российский комедийный фильм «Холоп» (с 21.20 по Москве). С утра в этот день предполагается показ сериала «Физрук» с перерывами на программу «Новости».

31 декабря к показу планировался этап Кубка мира по скелетону (прямая трансляция – с 12.00 по московскому времени). Сейчас в программе указан фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (с 10.20 до 12.20 по Москве) и фильм «Холоп» (с 12.20).