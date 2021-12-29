Уткин о ликвидации «Мемориала»: «Это ######. Презираю все, что стоит на пути правды»

Спортивный журналист высказался о ликвидации «Международного Мемориала» (был признан иностранным агентом в РФ) и всех его структурных подразделений Верховным судом России.

«Мемориал» – историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество, которое исследует политические репрессии СССР и проблемы исторической памяти.

«Это оффтоп. Но это ######. Я о суде над «Мемориалом».

Эти перцы перечеркнули мою семью. У меня девятеро вами убито. Ни за что (и это доказано).

Вы подонки. Никакого иного слова вы недостойны. Моя родня оправдана. И это дело «Мемориала».

И это дело для меня важнее. Все, что стоит на пути правды, я презираю и считаю сранью», – написал Уткин в телеграм-канале.

«Помогал сохранять память о сложных судьбах спортсменов». Спецвыпуск подкаста «Люди гибнут за «Спартак» – о «Мемориале»