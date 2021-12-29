Федерико Кьеза: «Роналду прибыл с другой планеты. Один из лучших в истории футбола»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Роналду и Кьеза вместе играли за «Ювентус».
«Его преданность делу, ментальная сила, умение решать эпизоды и включаться в любую ситуацию стали для меня источником вдохновения.
Криштиану прибыл с другой планеты, было захватывающе тренироваться с ним и видеть, что он делает, чтобы быть таким сильным.
Мне посчастливилось провести некоторое время и посмотреть вживую на одного из лучших игроков в истории футбола», – сказал Кьеза La Repubblica.