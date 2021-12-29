Федерико Кьеза: «Роналду прибыл с другой планеты. Один из лучших в истории футбола»

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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза поделился мнением о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Роналду и Кьеза вместе играли за «Ювентус».

«Его преданность делу, ментальная сила, умение решать эпизоды и включаться в любую ситуацию стали для меня источником вдохновения.

Криштиану прибыл с другой планеты, было захватывающе тренироваться с ним и видеть, что он делает, чтобы быть таким сильным.

Мне посчастливилось провести некоторое время и посмотреть вживую на одного из лучших игроков в истории футбола», – сказал Кьеза La Repubblica.

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