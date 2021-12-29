«Тур де Ски». Большунов, Мальцев, Якимушкин, Спицов, Клэбо, Иверсен и Нисканен выступят в «разделке» на 15 км классическим стилем

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29 декабря на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде пройдет мужская классическая гонка на 15 км с раздельным стартом.

Кубок мира по лыжным гонкам 

«Тур де Ски»

1-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Мужчины

15 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – в 17.05 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 2.

Старт-лист

23. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

24. Франческо де Фабиани (Италия)

25. Дидрик Тонсет (Норвегия)...

28. Илья Семиков (Россия)

29. Артем Мальцев (Россия)

30. Андрей Мельниченко (Россия)

31. Иван Якимушкин (Россия)

32. Алексей Червоткин (Россия)

33. Дарио Колонья (Швейцария)

34. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

35. Денис Спицов (Россия)

36. Ииво Нисканен (Финляндия)

37. Эмиль Иверсен (Норвегия)

38. Шюр Рете (Норвегия)

39. Александр Большунов (Россия)

40. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)...

42. Йоханнес Клэбо (Норвегия)...

44. Ришар Жув (Франция)...

48. Эрик Валнес (Норвегия)...

50. Федерико Пеллегрино (Италия)...

52. Пол Гульберг (Норвегия)...

54. Александр Терентьев (Россия)...

60. Глеб Ретивых (Россия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»

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