«Лион» предложил «Зениту» 4 млн евро за Азмуна. Петербуржцы пока не ответили

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«Лион» не теряет надежды оформить переход нападающего «Зенита» Сердара Азмуна этой зимой.

Французский клуб сделал официальное предложение о трансфере иранца в размере четырех миллионов евро, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.

«Зенит» пока не дал ответ, так как сначала намерен найти замену 26-летнему форварду.

Ранее стало известно, что в петербургский клуб в ближайшее время перейдет нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

Азмун, как сообщалось ранее, намерен доиграть сезон в «Зените» и летом выбрать себе новый клуб в статусе свободного агента.

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