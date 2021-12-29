«Лион» предложил «Зениту» 4 млн евро за Азмуна. Петербуржцы пока не ответили

не теряет надежды оформить переход нападающего «Зенита» этой зимой.

Французский клуб сделал официальное предложение о трансфере иранца в размере четырех миллионов евро, сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.

«Зенит» пока не дал ответ, так как сначала намерен найти замену 26-летнему форварду.

Ранее стало известно, что в петербургский клуб в ближайшее время перейдет нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

Азмун, как сообщалось ранее, намерен доиграть сезон в «Зените» и летом выбрать себе новый клуб в статусе свободного агента.