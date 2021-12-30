«Ман Сити» опережает «Челси» на 8 очков после 20 туров. У «Ливерпуля» на 9 баллов меньше при игре в запасе

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» в гостях в матче 20-го тура АПЛ (1:0).
«Сити» укрепил свои лидерские позиции в турнирной таблице, воспользовавшись осечками конкурентов.
«Ливерпуль» потерпел поражение от «Лестера» (0:1), а «Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1).
Команда Пепа Гвардиолы, набрав 50 очков в 20 играх, опережает идущего вторым «Челси» на восемь баллов. У «Ливерпуля» на девять очков меньше при игре в запасе.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Манчестер Сити».