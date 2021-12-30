«Ман Сити» опережает «Челси» на 8 очков после 20 туров. У «Ливерпуля» на 9 баллов меньше при игре в запасе

обыграл «Брентфорд» в гостях в матче 20-го тура (1:0).

«Сити» укрепил свои лидерские позиции в турнирной таблице, воспользовавшись осечками конкурентов.

«Ливерпуль» потерпел поражение от (0:1), а «Челси» сыграл вничью с (1:1).

Команда Пепа Гвардиолы, набрав 50 очков в 20 играх, опережает идущего вторым на восемь баллов. У на девять очков меньше при игре в запасе.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча – «Манчестер Сити».