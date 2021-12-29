В Индии установили статую Роналду. Жители считают, что это оскорбительно в год 60-летия независимости от Португалии

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В индийском штате Гоа открыли статую нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Местные власти надеются, что эта статуя вдохновит молодых людей.

Однако местные жители неоднозначно восприняли это событие. Штат был португальской колонией, и активисты считают, что открытие статуи португальского футболиста в год 60-летия независимости от Португалии оскорбительно.

Также некоторые критики считают, что больше внимания должно уделяться достижениям местных футболистов. 

 
 
 
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Публикация от Michael Lobo (@michaellobo76)

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