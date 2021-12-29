В Индии установили статую Роналду. Жители считают, что это оскорбительно в год 60-летия независимости от Португалии

В индийском штате Гоа открыли статую нападающего .

Местные власти надеются, что эта статуя вдохновит молодых людей.

Однако местные жители неоднозначно восприняли это событие. Штат был португальской колонией, и активисты считают, что открытие статуи португальского футболиста в год 60-летия независимости от Португалии оскорбительно.

Также некоторые критики считают, что больше внимания должно уделяться достижениям местных футболистов.