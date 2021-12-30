Казанский об отмене МЧМ: «Стыдобища, организаторы были не готовы к тому, что случилось. Удивительно, что не могут объявить по-человечески»

Теги ИИХФ молодежный чемпионат мира Федерация хоккея Канады Денис Казанский коронавирус Хоккей

Комментатор Первого канала Денис Казанский подтвердил, что молодежный чемпионат мира-2022 в Канаде доигран не будет.

«Ну вот и все. Молодежный чемпионат мира закончен.

Удивительно, что не могут объявить по-человечески. ИИХФ спихивает на Hockey Canada (Федерация хоккея Канады – прим.), Hockey Canada тоже ничего не может сказать.

В общем, мы здесь, в кулуарах, естественно, все это услышали. Теперь надо какого-то коммюнике дождаться.

Удивительный турнир, и самое главное, что организаторы были не готовы к тому, что случилось. Это, конечно, стыдобища», – сказал Казанский.

МЧМ вот-вот отменят, ковид и в России – у главной звезды. Онлайн безумия

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