Николич может возглавить ЦСКА в январе. Условия контракта согласованы («СЭ»)

Теги ЦСКА Локомотив Алексей Березуцкий премьер-лига Россия возможные трансферы Марко Николич Спорт-Экспресс Футбол

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА в январе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Условия контракта между 42-летним сербским специалистом и московским клубом согласованы. Он может быть подписан в ближайшее время.

Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020 по октябрь 2021 года. Вместе с командой он стал обладателем Бетсити Кубка России-2020/21.

Сейчас Алексей Березуцкий тренирует ЦСКА. Команда идет на 4-м месте, набрав 30 очков в РПЛ после 18 туров.

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