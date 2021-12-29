«Тур де Ски». Непряева, Ступак, Сорина, Карлссон, Андерссон и Пярмякоски пробегут классическую «разделку» на 10 км

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29 декабря на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде пройдет женская классическая гонка на 10 км с раздельным стартом.

Кубок мира по лыжным гонкам 

«Тур де Ски»

1-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

10 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – в 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 2.

Старт-лист

1. Анастасия Рыгалина (Россия)...

3. Анна Свенсен (Норвегия)

4. Моа Лундгрен (Швеция)...

8. Екатерина Смирнова (Россия)...

12. Лотта Венг (Норвегия)

13. Рагнхиль Хага (Норвегия)...

20. Шарлотте Калла (Швеция)

21. Татьяна Сорина (Россия)...

23. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

24. Криста Пярмякоски (Финляндия)

25. Яна Кирпиченко (Россия)

26. Хайди Венг (Норвегия)

27. Катарина Хенниг (Германия)

28. Юлия Ступак (Россия)

29. Эбба Андерссон (Швеция)

30. Фрида Карлссон (Швеция)...

32. Джесси Диггинс (США)...

51. Лилия Васильева (Россия)...

54. Наталья Непряева (Россия)...

62. Христина Мацокина (Россия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»

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