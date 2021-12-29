Николич не возглавит ЦСКА. В клубе доверяют Березуцкому (Нобель Арустамян)

Журналист и инсайдер сообщил, что экс-тренер не возглавит ЦСКА.

Ранее появилась информация, что ЦСКА согласовал контракт с Николичем.

«Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Марко Николич. По моей информации, этого не произойдет.

Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить команду в весенней части сезона.

Учитывая опыт и популярность Николича в России, допускаю: его активно предлагали в ЦСКА этой осенью-зимой. Да, возможно, некоторые разговоры были. Марко и сам говорил, что в России у него есть варианты.

Но ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдет», – написал Арустамян в телеграм-канале.

ЦСКА идет на 4-м месте в таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.