НБА. «Бостон» примет «Клипперс», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Мемфисом» и другие матчи

В среду, 29 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона пройдут восемь матчей.

примет на своей арене . Леброна Джеймса в гостях сыграют с Джа Морэнта.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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