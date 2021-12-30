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Sports.ru NBA

    НБА. «Бостон» примет «Клипперс», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Мемфисом» и другие матчи

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    В среду, 29 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут восемь матчей.

    «Бостон» примет на своей арене «Клипперс». «Лейкерс» Леброна Джеймса в гостях сыграют с «Мемфисом» Джа Морэнта.

    НБА

    Регулярный чемпионат  

    Детройт – Нью-Йорк
    Дата проведения
    30 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Индиана – Шарлотт
    Дата проведения
    30 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Бостон – Клипперс
    Дата проведения
    30 декабря, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Чикаго – Атланта
    Дата проведения
    30 декабря, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Лейкерс
    Дата проведения
    30 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Финикс – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    30 декабря, 05.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Юта
    Дата проведения
    30 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Даллас
    Дата проведения
    30 декабря, 06.30, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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