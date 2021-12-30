НБА. «Бостон» примет «Клипперс», «Лейкерс» в гостях сыграют с «Мемфисом» и другие матчи

В среду, 29 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут восемь матчей.
«Бостон» примет на своей арене «Клипперс». «Лейкерс» Леброна Джеймса в гостях сыграют с «Мемфисом» Джа Морэнта.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 30 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 30 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 30 декабря, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 30 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 30 декабря, 06.30, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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