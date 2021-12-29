«Барселона» не продлит контракт с Дембеле. Переговоры сорвались

не продлит контракт с вингером .

Каталонский клуб не смог договориться с 24-летним хавбеком об условиях нового договора, переговоры сорвались.

Действующее соглашение француза с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2022 года. Это значит, что уже в январе он может начать переговоры с другими командами, а летом уйти бесплатно.

Дембеле выступает за «Барсу» с 2017 года, перебравшись из дортмундской «Боруссии».

Трансфер обошелся каталонцам в 105 миллионов евро, еще 40 миллионов были предусмотрены в качестве бонусов.

В этом сезоне полузащитник сыграл в пяти матчах и не забил ни одного гола. Его статистика – здесь.