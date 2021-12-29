КХЛ перенесла Матч звезд в Челябинске на 2023 год. Это связано с коронавирусом и Олимпиадой

приняла решение о переносе -2022 и Недели звезд хоккея в Челябинске на 2023 год.

Мероприятия должны были пройти с 8 по 16 января 2022 года.

«Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг.

Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить ее проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в .

КХЛ обсудила данный вопрос с губернатором Челябинской области, и принято решение о переносе Недели звезд хоккея 2022 на 2023 год.

Праздник хоккея состоится в Челябинске в следующем сезоне», – говорится в заявлении лиги.