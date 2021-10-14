«Зенит» наградили за контент, «Спартак» лучший в соцсетях, Мбаппе тащит «ПСЖ», Ротенберг привел Браташа в молодежку, правило офсайда могут изменить и другие новости

1. «ПСЖ» одержал тяжелейшую волевую победу над «Анжером» (2:1). С характером у парижан полный порядок, однако решающий гол был забит с довольно сомнительного пенальти. Месси смотрел игру с трибуны, поэтому тащил команду Мбаппе, отметившийся голом и ассистом.

2. Появилась информация, что Роман Ротенберг принимал решение назначить Браташа тренером хоккейной молодежной сборной вместо Ларионова. В дела взрослых Роман Борисович, похоже, не вмешивается – Жамнова в главную сборную привел Тимченко. Николишин тренерскую ситуацию назвал клоунадой, а нашу победу на Олимпиаде приравнял к чуду.

3. Противоречивый гол Мбаппе в недавнем финале Лиги наций стал последней каплей – в УЕФА увидели проблему в правиле определения офсайда. И уже в этом месяце планируют обсудить возможные реформы. А еще нас, возможно, ждет увеличение перерыва в финальных матчах – хотят сделать в стиле Супербоула.

4. «Зенит» стал лауреатом международной премии в области создания футбольного интернет-контента. «Спартак» остался без приза и, видимо, обиделся, хотя ему тоже есть что отметить – красно-белые лучшие в РПЛ по активности в соцсетях в сентябре.

5. НХЛ. Василий Подколзин забросил 1-ю шайбу в лиге и помог «Ванкуверу» обыграть «Филадельфию» (5:4 Б).

6. В КХЛ возвращение Гусева не помогло СКА в матче с «Йокеритом» – финны отыгрались на последней минуте и выиграли в овертайме. Сам Никита очков не набрал, Брагин считает, что форварду нужно провести пару игр, чтобы вернуть себе форму. «Трактор» обыграл «Сочи» и расстроил Андрея Назарова – у челябинцев семь побед подряд. Все результаты дня – здесь.

7. Итальянский фигурист Маттео Риццо одержал победу на турнире Budapest Trophy, Дмитрий Алиев занял вторе место, Александр Самарин – третий.

8. Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля». Даниил считает, что из-за тяжелого графика не готов к турниру на сто процентов.

9. Талалаев может уйти из «Ахмата» – говорят, у него конфликт с руководством. Представитель клуба назвал эти слухи вбросом и провокацией.

10. Журналист Алексей Шевченко пишет, что «Авангард» может задержаться в Балашихе, а Омск вообще рискует остаться без новой арены. В клубе уверяют, что строительство идет по плану.

11. Состоялось взвешивание перед поединком Исмаилов – Минеев: Владимир оказался чуть-чуть тяжелее.

12. В баскетбольной Евролиге ЦСКА победил «Црвену Звезду», «Милан» взял верх над «Анадолу Эфесом».

13. Полиция Британии пригласила клубы АПЛ помочь бороться с расизмом в интернете – четверо откликнулись. Топ-звезды лиги снялись в видео на тему дискриминации.

14. Педри, Камавинга, Гринвуд и Сака вошли в число среди финалистов Golden Boy.

15. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова записала песню и выпустила клип.

Цитаты дня

Экс-владелец «Ньюкасла» Холл о саудовцах: «Как 6 топ-клубов смеют критиковать нас, когда они собирались в Суперлигу?»

Магомед Оздоев: «В России завышенная оценка во всех видах спорта. Мы не входим в топ-10 лучших сборных, дай бог, чтобы были в топ-30»

Патрис Эвра: «Надоело отдавать «Золотой мяч» Месси. Что он выиграл в прошлом сезоне? Жоржиньо заслуживает награды»

Витория о лимите: «Проблема не в числе иностранцев. В России клубы вынуждены платить большие деньги за игрока невысокого качества»

Каррагер о «Ньюкасле»: «МЮ» – очевидный пример, что деньги не гарантируют титулы. Они спустили миллиард после ухода Фергюсона»

Клопп о «Ньюкасле»: «Появилась новая суперсила, третий клуб, принадлежащий стране. Есть беспокойство насчет прав человека»