Вальверде о дубле Мбаппе против «Валенсии»: «Он один из лучших в мире, пусть продолжает забивать для «Реала» и себя. Нужно просто наслаждаться игрой Килиана»

Вальверде: Мбаппе – нечто особенное, один из лучших в мире.

Федерико Вальверде оценил игру футболистов «Реала» в матче с «Валенсией» (4:0) в 11-м туре Ла Лиги . Килиан Мбаппе отметился дублем.

«У нас много игроков высокого класса. Но мне особенно нравится тот напор, когда мяч у соперника – именно тогда мы создаем больше всего моментов. У нас действительно много техничных футболистов, которые проделывают огромную работу, чтобы вернуть мяч.

Мбаппе – это нечто особенное. Нужно просто наслаждаться его игрой. Пусть продолжает забивать – для «Реала », для себя, для своей истории. У него впереди еще много достижений, и он их обязательно добьется. Он один из лучших в мире.

У него (Альваро Каррераса – Спортс’‘) потрясающий удар. Мы постоянно видим это на тренировках. Он очень хочет прогрессировать – и он этого заслуживает», – сказал Федерико Вальверде .