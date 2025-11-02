Спаллетти о «Ювентусе»: «Я верю в этих игроков, но калибр клуба оказывает давление, не всем легко с ним справляться. Важно наладить хорошие отношения с футболистами»

Лучано Спаллетти высказался о победе в 1-м матче во главе «Ювентуса».

Главный тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Кремонезе » со счетом 2:1 в 10-м туре Серии А.

«Мы провели хороший первый тайм, но у нас были трудности как в конце первого тайма, так и в начале второго. Однако мы также много создали моментов; я не знаю, сколько еще раз у нас будет так много моментов. Нам придется прибавлять в игре перед воротами.

У этой команды есть потенциал, я верю в этих игроков. Но калибр «Ювентуса» оказывает давление. Со стороны все выглядит прекрасно, но затем вы начинаете понимать, что не всем легко справляться с уровнем такого большого клуба. Есть игроки, которым тяжело от всего этого. Победа поможет нам работать более спокойно.

Я стараюсь делать все хорошо для тех, кто нас любит. Я предан делу. Важно будет наладить хорошие отношения с игроками, я делал это всегда. Я надеюсь, что смогу сделать то, что мне не совсем удалось в сборной», – сказал Спаллетти.