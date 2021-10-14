Каррагер о «Ньюкасле»: «МЮ» – очевидный пример, что деньги не гарантируют титулы. Они спустили миллиард после ухода Фергюсона»

Бывший защитник «Ливерпуля» высказался о приобретении «Ньюкасла» саудовцами, упомянув в том числе «Манчестер Юнайтед».

«Ньюкасл» сможет переманить игроков, которые хотят в лондонские и манчестерские клубы, а также в , только потратив огромные суммы.

Самые желанные звезды присоединятся к ним лишь тогда, когда будут доказательства неминуемого краткосрочного успеха. Ожидать, что Мбаппе или Холанд присоединятся к в ближайшие два-три года, – фантастика.

Когда саудовцы изучат английский футбол последних 10 лет, они поймут, что для успеха нужно больше, чем просто тратить миллионы на новых игроков. спустил миллиард с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон завершил карьеру, а идет их 9-й сезон без титула .

«МЮ» – самый очевидный пример того, что футбольному клубу не гарантированы титулы, если он тратит больше всех. Должны быть правильные люди, которые эти деньги тратят», – написал Каррагер в колонке.