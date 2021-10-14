Полиция Британии пригласила клубы АПЛ помочь бороться с расизмом в интернете. Согласились 4 из 20 – «Сити», «Челси», «Норвич» и «Брайтон»

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Большинство клубов АПЛ не откликнулось на предложение полиции Великобритании о приглашении к сотрудничеству с целью выявления расизма в интернете.

В июле Марк Робертс, руководитель отдела британской полиции, контролирующего порядок на футбольных матчах в стране, написал по этой теме всем 92 клубам английской футбольной пирамиды (АПЛ, чемпионшип, Лига 1, Лига 2).

Согласие дали 49 клубов из 92, из АПЛ – только 4 из 20. Это «Манчестер Сити», «Челси», «Норвич» и «Брайтон».

«Мы слышим слоганы, слышим, что все привержены идее. Но когда мы пытаемся предпринять определенные шаги, чтобы помочь игрокам, клубам, иногда требуется чуть больше, чем просто слова», – заявил Робертс.

Представитель АПЛ призвал все остальные клубы лиги принять предложение полиции.

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