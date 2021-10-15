Роман Ротенберг принял решение о назначении Браташа тренером молодежки вместо Ларионова (Иван Богун)

Журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун поделился информацией о роли первого вице-президента ФХР и главы штаба сборной России Романа Ротенберга в назначении Олега Браташа на пост главного тренера молодежной команды страны вместо .

«По моей информации, размен Браташ – Ларионов целиком и полностью его волевое решение. О том, что у первого вице-президента натянутые отношения с уже бывшим коучем молодежки я слышал еще в августе, когда чисто формально второй возил на Sochi Hockey Open олимпийскую сборную России, составленную на 99% из кандидатов на МЧМ.

Косвенные доказательства холодной войны стали появляться, когда традиционно расположенный к прессе Ларионов в Сочи наотрез отказывался от больших интервью, а в кулуарах стала появляться информация, что у главного тренера молодежки испортились отношения с главой штаба, также находившимся в тот момент на берегу Черного моря.



Но куда больше тогда удивил не голос из сарафанного радио, а странный фортель Профессора, который после заключительного матча с «Автомобилистом» не пришел на итоговую пресс-конференцию и отправил вместо себя общаться с журналистами как раз таки , временно приставленного к нему в ассистенты.

Что это было? По одной (более реальной) версии, Игорь Николаевич обиделся на то, что днем ранее после игры с «Сочи» пообщаться к нему пришел только один журналист, и решил кинуть нам с коллегами неприятную ответочку. По другой (более конспирологической) – на фоне конфликта с руководством и крайне слабого результата на турнире Профессор самоустранился от неудобных вопросов.

Впрочем, чуть позже оказалось, что взаимный холодок в отношениях с руководством ФХР появился уже после провального МЧМ, на котором молодежка осталась без медалей. В Эдмонтоне, если кто не помнит, Ларионов из-за коронавирусного пузыря и ограниченной заявки делегации находился на лавке в привилегированном положении – ни стоящего над душой главы штаба, ни его сладкого голоса в наушнике у кого-то из помощников.

И если до МЧМ глава штаба был очарован словами о «красивом комбинационном хоккее с упором на национальную идентичность», то после мучения с немцами в 1/4 и 0:5 от Канады в полуфинале розовый свет в глазах погас», – написал Богун.

У Ларионова отняли второй МЧМ. Кажется, даже молодежке нельзя играть в хоккей – только терпеть и работать за страну

Жамнов – кандидат Тимченко, Роман Ротенберг не участвует в комплектовании штаба сборной (Дарья Тубольцева)