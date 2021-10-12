Месси присутствует на матче «ПСЖ» – «Анжер». С игры Аргентина – Перу прошло менее суток

Нападающий вживую наблюдает за игрой 10-го тура Лиги 1 против (0:1, первый тайм).

Аргентинец посетил стадион «Парк де Пренс», несмотря на то, что после матча квалификации ЧМ-2022 между сборными и (1:0), который Лионель отыграл целиком, прошло менее суток.

Фото: скриншот трансляции телеканала beIN Sports

Со статистикой 34-летнего форварда можно ознакомиться по ссылке.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «ПСЖ» и «Анжером». Также на сайте игру можно посмотреть в прямом эфире.