Глава судейского комитета УЕФА о голе Мбаппе Испании: «Текущая интерпретация правила офсайда противоречит его сути»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Испании по футболу УЕФА ФИФА судьи Роберто Розетти Энтони Тэйлор Килиан Мбаппе Лига наций УЕФА Эрик Гарсия правила IFAB Футбол

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти дал комментарий о победном голе форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в ворота Испании в финале Лиги наций (2:1).

Игрок «ПСЖ» находился в офсайде в момент паса от партнера, но гол был засчитан, так как мяч пришел к Мбаппе после касания защитника испанцев Эрика Гарсии.

«Энтони Тэйлор принял правильное решение, основываясь на существующем правиле и его официальной интерпретации. Игрок намеренно вмешался, чтобы сыграть в мяч, соперник не вмешивался.

Однако этот случай показывает нам, что текущая интерпретация правила, похоже, противоречит сути правила, суть которого в том, чтобы не позволить любому игроку воспользоваться преимуществом положения вне игры.

Позиция УЕФА такова, что есть способы улучшить трактовку правил, привести ее в соответствие с целями правила офсайда и духом игры. Я уже связался с коллегами из ФИФА и ИФАБ (организация, регулирующая правила футбола – прим. Sports.ru) и обсужу возможные решения на следующем заседании ИФАБ», – сообщил Розетти.

Победный гол Франции засчитан по правилам – и судьи точно их знают. Другое дело, справедливы ли правила?

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