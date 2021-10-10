Глава судейского комитета УЕФА о голе Мбаппе Испании: «Текущая интерпретация правила офсайда противоречит его сути»

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти дал комментарий о победном голе форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в ворота в финале Лиги наций (2:1).

Игрок находился в офсайде в момент паса от партнера, но гол был засчитан, так как мяч пришел к Мбаппе после касания защитника испанцев .

принял правильное решение, основываясь на существующем правиле и его официальной интерпретации. Игрок намеренно вмешался, чтобы сыграть в мяч, соперник не вмешивался.

Однако этот случай показывает нам, что текущая интерпретация правила, похоже, противоречит сути правила, суть которого в том, чтобы не позволить любому игроку воспользоваться преимуществом положения вне игры.

Позиция УЕФА такова, что есть способы улучшить трактовку правил, привести ее в соответствие с целями правила офсайда и духом игры. Я уже связался с коллегами из и ИФАБ (организация, регулирующая правила футбола – прим. Sports.ru) и обсужу возможные решения на следующем заседании ИФАБ», – сообщил Розетти.

Победный гол Франции засчитан по правилам – и судьи точно их знают. Другое дело, справедливы ли правила?