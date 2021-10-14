Патрис Эвра: «Надоело отдавать «Золотой мяч» Месси. Что он выиграл в прошлом сезоне? Жоржиньо заслуживает награды»

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Бывший футболист сборной Франции Патрис Эвра высказался о претендентах на «Золотой мяч».

«На мой взгляд, этот «Золотой мяч» предназначен для Канте. Или Жоржиньо, он этого заслуживает! Не понимаю, почему люди говорят: «Он всего лишь полузащитник». Жоржиньо выиграл все! И внес большой вклад в эти победы.

Это несправедливо. Мне надоело отдавать [«Золотой мяч»] Месси. Что он выиграл в прошлом сезоне? Хорошо, Кубок Америки, но что он сделал с «Барселоной»?

В прошлом сезоне Жоржиньо тоже выигрывал трофеи, поэтому для меня будет полной несправедливостью, [если Жоржиньо не возьмет награду]», – сказал Эвра на Prime Video Sport.

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