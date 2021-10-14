«ПСЖ» вырвал победу над «Анжером» благодаря голу Мбаппе с пенальти на 87-й минуте. Месси и Неймар не играли

10-й тур французской Лиги 1 стартовал матчем «ПСЖ» – «Анжер» (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Парижане первыми пропустили на 36-й минуте, однако после перерыва забили дважды и одержали волевую победу.

Победный гол на 87-й минуте забил нападающий Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти.

Игру пропустили южноамериканские футболисты «ПСЖ», включая Лионеля Месси и Неймара, которые только сегодня вернулись после матчей сборных.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1