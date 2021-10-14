«ПСЖ» вырвал победу над «Анжером» благодаря голу Мбаппе с пенальти на 87-й минуте. Месси и Неймар не играли

10-й тур французской Лиги 1 стартовал матчем «ПСЖ» – «Анжер» (2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Парижане первыми пропустили на 36-й минуте, однако после перерыва забили дважды и одержали волевую победу.
Победный гол на 87-й минуте забил нападающий Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти.
Игру пропустили южноамериканские футболисты «ПСЖ», включая Лионеля Месси и Неймара, которые только сегодня вернулись после матчей сборных.
- Дата проведения
- 15 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
- Голы:
- 0:1 – 36 Фюльжени, 1:1 – 69 Данилу Перейра, 2:1 – 87, пенальти Мбаппе.
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ПСЖ –
Доннарумма, Дагба (Хакими, 72), Кимпембе, Керер, Диалло (Бернат, 63), Эррера (Дракслер, 72), Данилу Перейра, Верратти, Рафинья (Вейналдум, 63), Икарди, Мбаппе (Эбимбе, 90).
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Анжер –
Бернардони, Траоре, Манко, Тома, Кабо, Менди, Капель, Мангани, Фюльжени (Баокен, 77), Буфаль (Унаи, 77), Чо (Браими, 64).