«ПСЖ» вырвал победу над «Анжером» благодаря голу Мбаппе с пенальти на 87-й минуте. Месси и Неймар не играли

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Sports.ru Неймар Анжер Килиан Мбаппе Футбол

10-й тур французской Лиги 1 стартовал матчем «ПСЖ»«Анжер» (2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Парижане первыми пропустили на 36-й минуте, однако после перерыва забили дважды и одержали волевую победу.

Победный гол на 87-й минуте забил нападающий Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти.

Игру пропустили южноамериканские футболисты «ПСЖ», включая Лионеля Месси и Неймара, которые только сегодня вернулись после матчей сборных.

ПСЖ – Анжер 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
15 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36 Фюльжени, 1:1 – 69 Данилу Перейра, 2:1 – 87, пенальти Мбаппе.
ПСЖДоннарумма, Дагба (Хакими, 72), Кимпембе, Керер, Диалло (Бернат, 63), Эррера (Дракслер, 72), Данилу Перейра, Верратти, Рафинья (Вейналдум, 63), Икарди, Мбаппе (Эбимбе, 90).
АнжерБернардони, Траоре, Манко, Тома, Кабо, Менди, Капель, Мангани, Фюльжени (Баокен, 77), Буфаль (Унаи, 77), Чо (Браими, 64).
Предупреждения:
Капель (85), Верратти (90).

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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