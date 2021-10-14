«Авангард» может остаться в Балашихе минимум до января 2023 года

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что «Авангард» может остаться в Балашихе до января 2023 года.

«Ого, «Авангард» может остаться в Балашихе как минимум до января, а на новую арену в Омске (если ее построят, что вряд ли) может переехать после МЧМ (если он состоится).

С чем это связано, пока непонятно. Может быть, по понятиям в бандитском Ленинграде что-то случилось. Но вообще две нормальные омские команды и так в городе. А КХЛ городу и не нужна», – написал Шевченко.

Завершение строительства «Арены-Омск» запланировано на сентябрь 2022 года.

Ранее сообщалось, что сезон-2022/23 «Авангард» начнет в Омске.

Напомним, клуб с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе.

Александр Крылов: «Авангард» должен начать сезон на «Арене-Омск». Есть план, мы в четком графике его выполнения»