«А ты смотри, как закаляется моя сталь». Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова записала песню и выпустила клип

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском катании Аделина Сотникова выпустила песню и клип.

Сотникова записала дуэт с певицей IVKA. Презентация клипа на песню «Сталь» прошла на этой неделе.

«В понедельник был очень волнительный день… Прошла презентация нашего с IVKA клипа «Сталь». Такого волнения я давно не испытывала, это был взрыв эмоций. Все эмоции остались в том дне, я даже не знаю, что писать.

Просто послушайте песню и посмотрите клип, я надеюсь, каждому из вас откликнется та история, которую мы попытались донести.

«А ты смотри, как закаляется моя сталь,

Закрываю глаза и восстаю из пепла», – написала Сотникова.

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