«А ты смотри, как закаляется моя сталь». Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова записала песню и выпустила клип

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в женском катании Аделина Сотникова выпустила песню и клип.
Сотникова записала дуэт с певицей IVKA. Презентация клипа на песню «Сталь» прошла на этой неделе.
«В понедельник был очень волнительный день… Прошла презентация нашего с IVKA клипа «Сталь». Такого волнения я давно не испытывала, это был взрыв эмоций. Все эмоции остались в том дне, я даже не знаю, что писать.
Просто послушайте песню и посмотрите клип, я надеюсь, каждому из вас откликнется та история, которую мы попытались донести.
«А ты смотри, как закаляется моя сталь,
Закрываю глаза и восстаю из пепла», – написала Сотникова.