Budapest Trophy. Итальянец Риццо одержал победу, Алиев занял 2-е место, Самарин – 3-е

Итальянский фигурист Маттео Риццо одержал победу на турнире Budapest Trophy в Венгрии.
Budapest Trophy
Будапешт, Венгрия
Мужчины
Итоговое положение
1. Маттео Риццо (Италия) – 234,40
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 230,63
3. Александр Самарин (Россия) – 226,81
4. Иван Шмуратко (Украина) – 223,29
5. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 202,34
6. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 186,24
7. Йяри Кесслер (Хорватия) – 173,76
8. Андрей Кокура (Украина) – 166,22
9. Адам Хагара (Словакия) – 163,61
10. Андрас Чернох (Венгрия) – 159,11
11. Сэмюэл Макаллистер (Ирландия) – 153,21
Произвольная программа
1. Маттео Риццо (Италия) – 161,46
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 160,93
3. Александр Самарин (Россия) – 152,35
4. Иван Шмуратко (Украина) – 150,07
5. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 132,20
6. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 117,15
7. Андрей Кокура (Украина) – 111,76
8. Йяри Кесслер (Хорватия) – 109,28
9. Адам Хагара (Словакия) – 103,35
10. Андрас Чернох (Венгрия) – 102,69
11. Сэмюэл Макаллистер (Ирландия) – 101,58