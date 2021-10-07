Budapest Trophy. Итальянец Риццо одержал победу, Алиев занял 2-е место, Самарин – 3-е

Теги сборная России результаты сборная Италии сборная Украины мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Маттео Риццо Иван Шмуратко Budapest Trophy Фигурное катание

Итальянский фигурист Маттео Риццо одержал победу на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Мужчины

Итоговое положение

1. Маттео Риццо (Италия) – 234,40

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 230,63

3. Александр Самарин (Россия) – 226,81

4. Иван Шмуратко (Украина) – 223,29

5. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 202,34

6. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 186,24

7. Йяри Кесслер (Хорватия) – 173,76

8. Андрей Кокура (Украина) – 166,22

9. Адам Хагара (Словакия) – 163,61

10. Андрас Чернох (Венгрия) – 159,11

11. Сэмюэл Макаллистер (Ирландия) – 153,21

Произвольная программа

1. Маттео Риццо (Италия) – 161,46

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 160,93

3. Александр Самарин (Россия) – 152,35

4. Иван Шмуратко (Украина) – 150,07

5. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 132,20

6. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 117,15

7. Андрей Кокура (Украина) – 111,76

8. Йяри Кесслер (Хорватия) – 109,28

9. Адам Хагара (Словакия) – 103,35

10. Андрас Чернох (Венгрия) – 102,69

11. Сэмюэл Макаллистер (Ирландия) – 101,58 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные