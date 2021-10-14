«Зенит» стал лауреатом международной премии в области создания футбольного интернет-контента

стал лауреатом международной премии Football Content Awards, посвященной созданию футбольного интернет-контента, в категории «Лучшая зарубежная команда за пределами Англии».

Церемония вручения наград прошла в Лондоне.

В данной категории были номинированы неанглийские клубы, а также сборные. Второе место заняла сборная Англии, третье – шотландский «Селтик».

Также в список номинантов попали московский , австралийский «Мельбурн», итальянские «Рома», и , сборная Италии и испанская .

«Зенит» стал первым российским клубом, удостоившимся данной награды. В 2020 году ее получила дортмундская «Боруссия».

Награда Football Content Awards существует с 2012 года, она присуждается лучшим клубам в области создания футбольного контента в 16 номинациях, в том числе — за лучший контент, видео, подкасты, благотворительную кампанию, влияние на индустрию и многое другое.