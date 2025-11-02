  • Спортс
  • Роналду отметил гол с икалем на голове, «Аль-Наср» отреагировал: «Это больше, чем традиция… Это наследие»
Фото
21

Роналду отметил гол с икалем на голове, «Аль-Наср» отреагировал: «Это больше, чем традиция… Это наследие»

Криштиану Роналду отметил гол с икалем на голове.

40-летний форвард отличился забитым мячом на 37-й минуте матча с «Аль-Фейхой» в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:1). На 104-й минуте Роналду оформил дубль, реализовав пенальти. 

Форвард отпраздновал свой гол с икалем на голове. Икаль – черный двойной шерстяной шнур, которым удерживают на голове куфию. Традиция его ношения возникла от погонщиков верблюдов, которые на остановках каравана клали вожжи себе на голову, чтобы не потерять их. 

«Аль-Наср» отреагировал на этот жест Криштиану, опубликовав фото нападающего в соцсетях. 

«Это больше, чем традиция… Это наследие. Когда икаль поднимается – вся нация становится выше», – говорится в заявлении «Аль-Насра». 

Также в клубе отреагировали на признание Роналду лучшим игроком матча. 

«Когда возрастает давление – он становится выше. Два гола. Один MVP. Всегда лидер 💛🐐», – написала пресс-служба «Аль-Насра». 

Фото: x.com/AlNassrFC

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Аль-Насра» в X
