Николишин об ОИ-2022: «У России четвертая-пятая команда в мире. Победа – это чудо»

Чемпион мира и бывший игрок клубов НХЛ Андрей Николишин поделился ожиданиями от выступления сборной России на ОИ-2022 в Пекине.

– Жамнову дадут самостоятельно выбрать штаб?

– Я так понимаю, это было одно из его условий.

– Разве он мог отказаться? От работы с энхаэловцами не отказываются.

– Наверное, не отказываются. Но ты же хочешь выиграть , хочешь выступить удачно. А Жамнов не первый день в хоккее, он все прекрасно понимает. Нам выиграть Олимпиаду с полным набором игроков НХЛ во всех странах – это архисложно. Объективно на сегодняшний день мы даже не в топ-3.

Если взять фэнтези, то вратарская линия России – номер один среди всех сборных. Дальше берем защитников. Кто из защитников у нас входит в топ-20? Сергачев не входит. И Орлов тоже. И Проворов не входит. Никто не входит. Защитники у нас – уровень пятых-шестых сборных.

Крайние нападающие у нас первые-вторые. Наверное, больше вторые, чем первые. Но по центральной линии мы пятые-шестые. В сумме получаем где-то четвертую-пятую команду мира. В лучшем случае будет полуфинал. Победа – это будет чудо, – сказал Николишин.