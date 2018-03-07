Евролига. ЦСКА победил «Црвену Звезду», «Милан» принимает «Анадолу Эфес» и другие матчи

В пятницу, 15 октября, в рамках 4-й игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут пять матчей.
Ослабленный травмами московский ЦСКА дома одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» (78:76).
«Монако» Майка Джеймса принимает испанскую «Барселону», в Италии сошлись два участника последнего «Финала четырех» – местный «Милан» принимает турецкий «Анадолу Эфес».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 октября, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Швед (16), Фойгтманн (12), Боломбой (11), Лундберг (8), Курбанов (5) – старт; Клайберн (18), Ухов (3), Антонов (3), Хэкетт (2).
- Дата проведения
- 15 октября, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
- Монако
- Уаттара (7), Мотеюнас (6), Ли (5), Грэй (4), Бутсьель (4) – старт; Джеймс (16), Томас (15 + 9 подборов), Вестерманн (10), Холл (8 + 8 подборов), Диалло (4), И.Файе (2), Анджушич (0).
- Барселона
- Дэвис (27 + 8 подборов), Миротич (14), Хиггинс (6), Йокубайтис (2), Курич (2) – старт; Калатес (12 + 11 подборов), Лапровиттола (12), Хэйс (5), Шмитс (3), Ориола (2).
- Дата проведения
- 15 октября, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Везенков (10), Дорси (6), Папаниколау (6), Уолкап (3), Фалль (2) – старт; Слукас (9), Маккиссик (8), Ларендзакис (7), Принтезис (4), Жан-Шарль (0), Мартин (0).
- Дата проведения
- 15 октября, 21.30, «Медиоланум Форум»
- AX Армани Эксчейндж Милан
- Холл (8), Дилэйни (7), Шилдс (3), Мелли (0), Тарчевски (0) – старт; Датоме (5), Родригес (3), Митоглу (2), Хайнс (2).
- Дата проведения
- 15 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Барселона Испания – 3-0, Милан Италия – 3-0, ЦСКА Россия – 3-1, Виллербан Франция – 3-1, Зенит Россия – 3-1, Олимпиакос Греция – 2-1, Реал Испания – 2-1,Монако Монако – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Фенербахче Турция – 2-2, Маккаби Плейтика Израиль – 2-2, Баскония Испания – 2-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Альба Германия – 1-3, УНИКС Россия – 1-3, Анадолу Эфес Турция – 0-3, Жальгирис Литва – 0-3, Бавария Германия – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Заплакал, когда позвонили из ЦСКА». Даниэль Хэкетт – о Спанулисе, BLM и травме, которая едва не завершила его карьеру