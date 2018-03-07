Евролига. ЦСКА победил «Црвену Звезду», «Милан» принимает «Анадолу Эфес» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Олимпиакос Панатинаикос OPAP Барселона Црвена Звезда MTS Реал AX Армани Эксчейндж Милан Монако Баскетбол

В пятницу, 15 октября, в рамках 4-й игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут пять матчей.

Ослабленный травмами московский ЦСКА дома одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» (78:76).

«Монако» Майка Джеймса принимает испанскую «Барселону», в Италии сошлись два участника последнего «Финала четырех» – местный «Милан» принимает турецкий «Анадолу Эфес».

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА Россия  –  Црвена Звезда MTS Сербия 78:76 (17:21, 25:21, 15:15, 21:19)
Дата проведения
15 октября, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Швед (16), Фойгтманн (12), Боломбой (11), Лундберг (8), Курбанов (5) – старт; Клайберн (18), Ухов (3), Антонов (3), Хэкетт (2).
Црвена Звезда MTS
Уолтерс (16), Кузмич (14 + 7 подборов), Калинич (11), Холлинз (5), Давидовац (2) – старт; Иванович (10), Добрич (10), Митрович (4), Лазаревич (2), Симонович (2), Ускокович (0).

Монако Монако  –  Барселона Испания 81:84 (перерыв)
Дата проведения
15 октября, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча
Монако
Уаттара (7), Мотеюнас (6), Ли (5), Грэй (4), Бутсьель (4) – старт; Джеймс (16), Томас (15 + 9 подборов), Вестерманн (10), Холл (8 + 8 подборов), Диалло (4), И.Файе (2), Анджушич (0).
Барселона
Дэвис (27 + 8 подборов), Миротич (14), Хиггинс (6), Йокубайтис (2), Курич (2) – старт; Калатес (12 + 11 подборов), Лапровиттола (12), Хэйс (5), Шмитс (3), Ориола (2).

Олимпиакос Греция  –  Жальгирис Литва 47:45 (3 четверть)
Дата проведения
15 октября, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Везенков (10), Дорси (6), Папаниколау (6), Уолкап (3), Фалль (2) – старт; Слукас (9), Маккиссик (8), Ларендзакис (7), Принтезис (4), Жан-Шарль (0), Мартин (0).
Жальгирис
Милакнис (14), Нибо (10), Мудиай (9), Кавано (6), Улановас (0) – старт; Калниетис (6), Блажевич (2), Лекавичюс (0), Гиффи (0).

AX Армани Эксчейндж Милан Италия  –  Анадолу Эфес Турция 30:34 (2 четверть)
Дата проведения
15 октября, 21.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча
AX Армани Эксчейндж Милан
Холл (8), Дилэйни (7), Шилдс (3), Мелли (0), Тарчевски (0) – старт; Датоме (5), Родригес (3), Митоглу (2), Хайнс (2).
Анадолу Эфес
Мицич (15), Ларкин (5), Петрушев (4), Морман (3), Синглтон (3).

Реал Испания  –  Панатинаикос OPAP Греция 19:10 (1 четверть)
Дата проведения
15 октября, 22.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Абальде (11), Ябуселе (6), Тавареш (5), Эртель (0), Ханга (0).
Панатинаикос OPAP
Папаяннис (4), Мэйкон (3), Сент-Рос (0), Уайт (0), Папапетру (0).

Положение команд: Барселона Испания – 3-0, Милан Италия – 3-0, ЦСКА Россия – 3-1, Виллербан Франция – 3-1, Зенит Россия – 3-1, Олимпиакос Греция – 2-1, Реал Испания – 2-1,Монако Монако – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Фенербахче Турция – 2-2, Маккаби Плейтика Израиль – 2-2, Баскония Испания – 2-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Альба Германия – 1-3, УНИКС Россия – 1-3, Анадолу Эфес Турция – 0-3, Жальгирис Литва – 0-3, Бавария Германия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Заплакал, когда позвонили из ЦСКА». Даниэль Хэкетт – о Спанулисе, BLM и травме, которая едва не завершила его карьеру

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные