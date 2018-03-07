Евролига. ЦСКА победил «Црвену Звезду», «Милан» принимает «Анадолу Эфес» и другие матчи

В пятницу, 15 октября, в рамках 4-й игровой недели регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 пройдут пять матчей.

Ослабленный травмами московский ЦСКА дома одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» (78:76).

«Монако» Майка Джеймса принимает испанскую «Барселону», в Италии сошлись два участника последнего «Финала четырех» – местный «Милан» принимает турецкий «Анадолу Эфес».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 3-0, Милан Италия – 3-0, ЦСКА Россия – 3-1, Виллербан Франция – 3-1, Зенит Россия – 3-1, Олимпиакос Греция – 2-1, Реал Испания – 2-1,Монако Монако – 2-1, Црвена Звезда Сербия – 2-2, Фенербахче Турция – 2-2, Маккаби Плейтика Израиль – 2-2, Баскония Испания – 2-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Альба Германия – 1-3, УНИКС Россия – 1-3, Анадолу Эфес Турция – 0-3, Жальгирис Литва – 0-3, Бавария Германия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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