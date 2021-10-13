Клопп о «Ньюкасле»: «Появилась новая суперсила, третий клуб, принадлежащий стране. Есть беспокойство насчет прав человека»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о покупке «Ньюкасла» саудовцами.
«Я ждал официального заявления по этому поводу от [главы АПЛ] Ричарда Мастерса или кого-то еще, поскольку есть очевидное беспокойство по поводу темы с правами человека. Этого не произошло.
Это означает, что появилась новая суперсила. Не все можно купить за деньги, но со временем у них будет достаточно денег, чтобы сделать неправильные решения, а затем и верные. В АПЛ, очевидно, подумали: «А давайте попробуем».
Теперь есть третий клуб, принадлежащий какой-то стране», – сказал немец.
Какие планы у «Ньюкасла»? Уже на неделе могут уволить Брюса (хотя замену еще не нашли) и готовят 200 млн на трансферы