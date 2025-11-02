  • Спортс
  • Каррерас с голом и 9.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Реал» – «Валенсия». У Мбаппе – 8.7, у Беллингема – 8.2, у Винисиуса – 7.0
6

Каррерас с голом и 9.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Реал» – «Валенсия». У Мбаппе – 8.7, у Беллингема – 8.2, у Винисиуса – 7.0

Альваро Каррерас признан лучшим игроком матча «Реал» – «Валенсия».

22-летний защитник «Реала» Альваро Каррерас получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче против «Валенсии» (4:0) в 11-м туре Ла Лиги

Испанец отметился голом на 82-й минуте, его индекс – 9.4. Килиан Мбаппе, сделавший дубль, получил оценку 8.7. У Джуда Беллингема – 8.2, Винисиус Жуниор заработал индекс 7.0. 

Оценки «Реала»: Тибо Куртуа (6.9), Альваро Каррерас (9.4), Дин Хейсен (7.3), Эдер Милитао (7.5), Федерико Вальверде (9.1), Орельен Тчуамени (6.7), Джуд Беллингем (8.2), Арда Гюлер (7.8), Франко Мастантуоно (6.5), Винисиус Жуниор (7.0) и Килиан Мбаппе (8.7). 

Оценки «Валенсии»: Хулен Агирресабала (7.3), Хосе Гайя (6.6), Хосе Копете (5.7), Сесар Таррега (6.4), Тьерри Коррейя (6.7), Диего Лопес (5.6), Батист Сантамария (6.2), Пепелу (7.0), Луис Риоха (6.1), Арно Данджума (6.5) и Лукас Бельтран (5.2).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ГОЛ
