Каррерас с голом и 9.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Реал» – «Валенсия». У Мбаппе – 8.7, у Беллингема – 8.2, у Винисиуса – 7.0
22-летний защитник «Реала» Альваро Каррерас получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче против «Валенсии» (4:0) в 11-м туре Ла Лиги.
Испанец отметился голом на 82-й минуте, его индекс – 9.4. Килиан Мбаппе, сделавший дубль, получил оценку 8.7. У Джуда Беллингема – 8.2, Винисиус Жуниор заработал индекс 7.0.
Оценки «Реала»: Тибо Куртуа (6.9), Альваро Каррерас (9.4), Дин Хейсен (7.3), Эдер Милитао (7.5), Федерико Вальверде (9.1), Орельен Тчуамени (6.7), Джуд Беллингем (8.2), Арда Гюлер (7.8), Франко Мастантуоно (6.5), Винисиус Жуниор (7.0) и Килиан Мбаппе (8.7).
Оценки «Валенсии»: Хулен Агирресабала (7.3), Хосе Гайя (6.6), Хосе Копете (5.7), Сесар Таррега (6.4), Тьерри Коррейя (6.7), Диего Лопес (5.6), Батист Сантамария (6.2), Пепелу (7.0), Луис Риоха (6.1), Арно Данджума (6.5) и Лукас Бельтран (5.2).