Экс-владелец «Ньюкасла» Холл о саудовцах: «Как 6 топ-клубов смеют критиковать нас, когда они собирались в Суперлигу?»

Бывший владелец Джон Холл высказался о клубах , которые критикуют покупку «сорок» Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.

«Теперь на районе появился еще один парень. Если мы все сделаем правильно, то будем бороться с топ-клубами. Я с нетерпением жду этого.

Сейчас наш клуб сильно критикуют. Как эти шесть топ-клубов смеют критиковать нас, когда они собирались отделиться и войти в состав Суперлиги? Они не думали ни о ком, кроме себя. Иронично, что сейчас они критикуют нас. У меня для них есть лишь одно слово: «Отвалите!»

Я думаю, что все мы испытываем чувства [по поводу покупки клуба саудовцами]. Но в основном мы все – обычные болельщики. Кто будет спорить с людьми, которые руководят Премьер-лигой? Они объявили сделку действительной и соответствующей всем условиям, а правительство продолжает продавать саудовцам оружие.

Консорциум позволяет вложить в регион много денег. Они решили вложиться туда, куда другие люди не стали бы. Поэтому надо пожелать им всего наилучшего», – сказал Холл.

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