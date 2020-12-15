Педри, Камавинга, Гринвуд, Сака, Мальдини, Мусиала, Беллингем, Гави – среди финалистов Golden Boy

Tuttosport объявил окончательный список претендентов на приз Golden Boy, вручаемый лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.

На награду претендуют 20 человек:

Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Эдуардо Камавинга («Реал»), Шарль де Кетеларе («Брюгге»), Гави ( ), Брайан Хиль («Тоттенхэм»), Райан Гравенберх («Аякс»), Мэйсон Гринвуд ( ), Даниэль Мальдини ( ), Джамал Мусиала ( ), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Роберто Пикколи («Аталанта»), Йереми Пино («Вильярреал»), Джованни Рейна ( Дортмунд), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Флориан Виртц («Байер»), Вильям Салиба («Марсель»), Юрриен Тимбер («Аякс»).

Победитель традиционно объявляется в ноябре. В прошлом году награду получил нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд.