Педри, Камавинга, Гринвуд, Сака, Мальдини, Мусиала, Беллингем, Гави – среди финалистов Golden Boy

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Tuttosport объявил окончательный список претендентов на приз Golden Boy, вручаемый лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.

На награду претендуют 20 человек:

Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Эдуардо Камавинга («Реал»), Шарль де Кетеларе («Брюгге»), Гави («Барселона»), Брайан Хиль («Тоттенхэм»), Райан Гравенберх («Аякс»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Даниэль Мальдини («Милан»), Джамал Мусиала («Бавария»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Роберто Пикколи («Аталанта»), Йереми Пино («Вильярреал»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Флориан Виртц («Байер»), Вильям Салиба («Марсель»), Юрриен Тимбер («Аякс»).

Победитель традиционно объявляется в ноябре. В прошлом году награду получил нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд.

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