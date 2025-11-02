  • Спортс
2

Слот о 2:0 с «Астон Виллой»: «Ливерпуль» проявил характер, все чувствовали важность игры. При 2-м голе нам сопутствовала удача, которой у нас не было последние несколько недель»

Арне Слот высказался о победе над «Астон Виллой».

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Астон Виллой» со счетом 2:0 в 10-м туре АПЛ.

«Разница между командами невелика в каждой игре. Сегодня соперник попал в штангу на пятой минуте – мы не пропустили со стандарта, что хорошо, но нам немного повезло, чего в последнее время не случалось. Наш второй гол был забит с рикошетом. 

Когда они попали в штангу, это был их самый опасный момент. Последние несколько недель мяч каждый раз попадал в наши ворота, сегодня этого не произошло. В случае с нашим вторым голом  нам сопутствовала удача, которой у нас не было последние несколько недель.

Когда ты ведешь 1:0 или 2:0, это хорошо тем, что ты можешь немного лучше контролировать игру, больше владея мячом, но если ты проигрываешь, тебе приходится наверстывать, рисковать и сталкиваться с контратаками соперника. 

Я думаю, все, кто был здесь сегодня, почувствовали важность игры, как игроки, так и болельщики. Мы проявили характер и выиграли матч», – сказал Слот.

