Глава новых медиа «Спартака» о премии «Зенита» за контент: «Были кандидаты, которые сильнее выступили на дистанции, и вы про них знаете»

Руководитель новых медиа и спецпроектов «Спартака» Влад Стефанский прокомментировал завоевание «Зенитом» премии Football Content Awards, посвященной созданию футбольного интернет-контента.

«Зенит» победил в категории «Лучшая зарубежная команда за пределами Англии».

– От России на премию были номинированы и «Зенит». Это реальное отражение дел в спортивном SMM в прошлом сезоне?

– Номинация на какую-либо премию всегда приятна, даже если слышишь про эту премию впервые. Говоря о реальном положении дел в современном спортивном SMM, нужно понимать, что правила игры несколько поменялись за последние годы, поэтому еще недавние лидеры, которые резонировали и ассоциировались с топ-работой, ушли с повестки. Например, «Рома» или «Боруссия».

При этом появились новые сильные игроки вроде «РБ Лейпциг», «Боруссии» из Менхенгладбаха, ожил «Милан», а «Челси» и «МЮ» вообще вышли на ведущие позиции.

Важно понимать, кто резонировал в прошедшем сезоне, кто постоянно давал повод говорить о себе в мировых СМИ именно из-за своей работы в соцсетях. Поэтому номинация «Спартака» у нас вопросов не вызвала.

– В жюри был представитель «Зенита», и многие говорят, что это сыграло свою роль в распределении наград. Как считают в «Спартаке»?

– Каждая организация, проводящая похожие церемонии, вправе выбирать свои методы и критерии оценок. Аудитория всегда будет подвергать сомнению любые итоги в подобных голосованиях.

Если все организовано прозрачно, понятны критерии для победы, то претензий быть не может. Наверное, Football Content Awards еще есть куда расти в данном плане.

– В «Спартаке» согласны с таким распределением мест, учитывая, что контент, который делает «Спартак», разнообразнее и качественнее, чем у команды из Санкт-Петербурга?

– Спасибо за комплимент. Но мы хотим сразу отметить, что ценим вклад «Зенита» в развитие SMM в российском спорте, многие клубы годами ориентировались на работу зенитовских клубных медиа в прошлых сезонах. При этом, если говорить о сезоне-20/21, то за пределами Британии, на наш взгляд, были кандидаты, которые сильнее выступили на дистанции, и вы про них знаете, – сказал Стефанский.