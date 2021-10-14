Жамнов – кандидат Тимченко, Роман Ротенберг не участвует в комплектовании штаба сборной (Дарья Тубольцева)

Теги ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов КХЛ Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Игорь Сечин Геннадий Тимченко Роман Ротенберг Аркадий Ротенберг Политика Михаил Мишустин Хоккей

Журналистка Sport24 Дарья Тубольцева назвала председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко главным лоббистом назначения Алексея Жамнова главным тренером сборной России.

По ее сведениям, экспертный совет ФХР обладает лишь представительскими функциями, а ключевыми фигурами в принятии решений являются Тимченко (обладает решающим голосом), председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг и председатель наблюдательного совета ЦСКА Игорь Сечин, выступающий в связке с председателем правительства (и бывшим членом набсовета армейцев) Михаилом Мишустиным

Именно отсутствием у них единого мнения объясняется то, что сначала главным тренером сборной был объявлен Олег Знарок, а рекомендованный экспертным советом Жамнов пока так и не согласовал состав своего штаба.

При этом утверждается, что первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в формировании тренерского штаба на Олимпиаду уже не участвует.

 

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