Алонсо о 4:0 с «Валенсией»: «Коллективный триумф, «Реал» играл очень слаженно. Каждый хотел внести свой вклад на благо команды – это порождает хорошее взаимопонимание»
Хаби Алонсо похвалил игроков «Реала» за победу над «Валенсией».
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги игры с «Валенсией» в 11-м туре Ла Лиги (4:0).
«Это коллективный триумф, команда играла очень слаженно, ребята хотели продолжить серию хороших результатов. Мы играли очень подвижно, прессинговали, когда теряли мяч. Мы показали уверенную игру».
О том, что ему понравилось больше всего
«Хорошая энергетика, самопожертвование, желание каждого внести свой вклад на благо команды. Это порождает хорошую энергию, хорошее взаимопонимание, и это то, чего мы хотим», – сказал Алонсо.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
