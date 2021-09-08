Путин против отмены лимита, Медведев и Джокович в финале US Open, Жириновский отзывает законопроект о пиве на стадионах и другие новости утра

1. Президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ: «Еще 20 лет не сыграем на Олимпиаде, если одни иностранцы будут». Кажется, РФС не продавит отмену лимита.

2. Медведев обыграл Оже-Альяссима (6:4, 7:5, 6:2) в 1/2 финала US Open и вышел в третий финал на «Больших шлемах».

Соперником Даниила в битве за трофей будет Новак Джокович. Он повторил рекорд Федерера по количеству финалов на «Шлемах» – 31.

3. В КХЛ «Магнитка» победила «Адмирал» (4:3 ОТ), ЦСКА обыграл «Локомотив» (3:1), «Витязь» уступил «Ак Барсу» (1:2 ОТ) и другие результаты дня.

4. Лидер парии ЛДПР Владимир Жириновский заявил об отзыве законопроекта о продаже пива на российских стадионах: «Зачем он? «Единая Россия» хитрым маневром подсунула нам законопроект».

5. В квалификации Гран-при Италии Боттас стал первым, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Мазепин – 20-й.

6. Объем госфинансирования подготовки российских спортсменов к Олимпиаде-2020 за 4 года составил около 20 млрд рублей.

7. «Этот парень чернее своего костюма». Испанский канал расследует расистский комментарий на презентации Камавинга в «Реале».

8. Дмитрия Алиева на Nebelhorn Trophy заменит другой спортсмен. Там Россия может получить третью квоту на Олимпиаду-2022 в мужском фигурном катании.

9. Цифра дня. Защитник «Рубина» Илья Самошников хотел в «Спартаке» зарплату 3,3 млн евро в год. Клуб отказался от трансфера. Ужесточаем лимит?!

10. Немного футбольной дичи. В Иркутске избили арбитра в матче любительской лиги, игроков хотят привлечь к уголовной ответственности.

А отстраненный глава Федерации футбола Бразилии пожертвовал тонну корма, ранее он пытался кормить помощницу собачьей едой и называл ее «сукой».

Цитаты дня:

Путин – Винер о художественной гимнастике на Играх-2020: «Что там за ставленник у вас, если судейство под его руководством не отвечает требованиям Олимпийского движения»

Кафельников о словах Путина: «Президент некомпетентен в вопросах спорта. Наш футбол будет в заднице еще лет 100, если лимит не отменят»

Егор Титов: «Мы – отрыжка из СССР, последнее поколение, игравшее на достойном уровне. Сегодняшнему это будет только сниться»

Путин о развитии массового спорта: «Как в народе говорят: больше спортом занимаешься – меньше таблеток будешь употреблять»

Украинка Магучих о фото с россиянкой Ласицкене на «Бриллиантовой лиге»: «Меня обнимает не Мария, а Макдермотт»

«Презираю насилие в отношении женщин. Давно дистанцировался от брата». Кевин-Принс Боатенг о Джероме

Уткин о словах Путина о лимите: «А в других случаях уровень компетенции и экспертизы такой же?»

Песков о словах Путина про лимит: «Это высказанное мнение. Решение за РФС»

Дональд Трамп: «Я бы нокаутировал Джо Байдена за несколько секунд»