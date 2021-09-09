«Этот парень чернее своего костюма». Испанский канал расследует расистский комментарий на презентации Камавинга в «Реале»

Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация (RTVE) осудила сотрудничающую с ней журналистку Лорену Гонсалес за расистский комментарий.

В среду, во время презентации полузащитника в , Гонсалес, полагая, что ее никто не слышит, заявила: «Это парень чернее, чем его костюм». Однако слова журналистки попали в эфир телеканала Teledeporte, входящего в RTVE.

В заявлении корпорации отмечается, что слова журналистки «были неуважительны и неприемлемы для общественного ТВ-канала». Игроку были принесены извинения. В RTVE подчеркнули, что по итогам расследования будут приняты соответствующие меры.

Сама Гонсалес также принесла публичные извинения в своем инстаграме.

«Мой комментарий, который не имел под собой злого умысла или проявления неуважения к игроку, был в любом случае неуместен.

Подобное сравнение я бы могла использовать по отношению к человеку с любым цветом кожи.

Однако я понимаю, в какое чувствительное время мы живем, хотя в то же время я считаю, что сейчас все чересчур политизируют и радикализируют, и все же СМИ должны нести еще большую ответственность в вопросе борьбы с расизмом и любой другой дискриминацией», – написала журналистка.